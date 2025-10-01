Como i commessi del Foot Locker inseguono un ladro e lo fanno arrestare

Quicomo.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di ieri la polizia di Stato di Como ha arrestato per furto aggravato un 20enne di nazionalità romena. Il giovane, con precedenti di polizia, ha dichiarato un domicilio a Lecco, ma è risultato senza fissa dimora e privo di documenti di riconoscimento.Secondo la ricostruzione, il. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: como - commessi

Assalto dei banditi al negozio Foot Locker: commessi picchiati, ma la fuga col bottino di scarpe dura poco. Due arresti - Rapina violenta da Foot Locker oggi, lunedì 15 maggio, in Corso del Popolo a Treviso, quasi di fronte a piazza Borsa. Come scrive leggo.it

Treviso. Rapina da Foot Locker: banditi seminano il panico nel negozio, commessi picchiati e fuga. Arrestati due 18enni - Rapina da Foot Locker oggi, lunedì 15 maggio, in Corso del Popolo a Treviso, quasi di fronte a piazza Borsa. Segnala ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Como Commessi Foot Locker