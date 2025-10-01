Como arresto nella notte per tentata violenza sessuale

Nelle prime ore di oggi, mercoledì 1° ottobre 2025, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Como hanno arrestato un 25enne di nazionalità marocchina, senza fissa dimora, con l’accusa di furto aggravato su autovetture, possesso ingiustificato di oggetti atti allo scasso e. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: como - arresto

Como, rapina un supermercato ma all’arresto ha nello zaino metto etto di droga dello stupro

Due notti di follia a Como, stesso uomo: urla, minacce ai poliziotti e un furto con arresto

Como, bar chiuso per compiacenza nello spaccio: sospesa la licenza dopo blitz e arresto, cosa è successo

Un arresto a Galatro e sequestro di marijuana tenuta sul comodino della camera da letto - facebook.com Vai su Facebook

Como, abusi su tre donne ospiti di una struttura per disabili: un arresto #abusi #como #25settembre - X Vai su X

Como, ruba dalle auto in sosta e molesta una ragazza di 17 anni: arrestato 25enne - Sottoposto a perquisizione, gli sono stati trovati un portafogli rubato e un taglierino utilizzato per forzare gli sportelli dei veicoli parcheggiati ... Secondo msn.com

Como, tentano di opporsi al controllo degli amici e aggrediscono un agente, 1 arrestato e 4 denunciati - Le posizioni dei 4 soggetti denunciati è già oggetto di valutazione della Divisone Polizia Anticrimine di Como, che stilerà per loro una nutrita ed probante relazione tecnica ... Si legge su ilmetropolitano.it