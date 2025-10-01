Como arrestato dopo aggressione sull' autobus | minacce e resistenza alla polizia in piazza Cavour
Serata movimentata quella di ieri in Piazza Cavour, dove un uomo di 36 anni, di origini marocchine ma cittadino italiano e residente a Como, è stato arrestato dalla Polizia di Stato per violenza, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale.L’intervento è scattato intorno alle 20, dopo una. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Arrestato in Svizzera e consegnato all'Italia: rapinatore estradato a Como per scontare pena
