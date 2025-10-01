Como arrestato dopo aggressione sull' autobus | minacce e resistenza alla polizia in piazza Cavour

Quicomo.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Serata movimentata quella di ieri in piazza Cavour, dove un uomo di 36 anni, di origini marocchine ma cittadino italiano e residente a Como, è stato arrestato dalla polizia di Stato per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.Autista aggreditoL’intervento è scattato intorno alle 20. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: como - arrestato

Arrestato in Svizzera e consegnato all’Italia: rapinatore estradato a Como per scontare pena

Arrestato in Svizzera e consegnato all’Italia: rapinatore estradato a Como per scontare pena

Ramona Rinaldi, "finto suicidio": svolta choc a Como, arrestato il compagno

como arrestato dopo aggressioneMulta contestata, ausiliario della sosta insultato e poi picchiato in viale Lecco a Como: 40enne arrestato per l’aggressione - Nel suo "raid" è stato spalleggiato da altre due persone. Si legge su ciaocomo.it

como arrestato dopo aggressioneComo, aggredisce l'autista di un bus e insulta i passeggeri: 36enne arrestato - Como, 1 ottobre 2025 – In pochi minuti, ha aggredito l'autista di un bus, insultato i passeggeri e bloccato la corsa. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Como Arrestato Dopo Aggressione