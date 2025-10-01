Como aggredisce l' autista di un bus e insulta i passeggeri | 36enne arrestato

Como, 1 ottobre 2025 – In pochi minuti, ha aggredito l'autista di un bus, insultato i passeggeri e bloccato la corsa. È accaduto ieri sera alle 20 in piazza Cavour, dove l'intervento di una pattuglia della squadra Volante, chiamata dall'autista, si è concluso con l'arresto per interruzione di pubblico servizio, violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale di un marocchino di 36 anni residente a Como. L'uomo, sotto effetto di alcol per aver bevuto un paio di birre e un amaro – come ha successivamente dichiarato - dopo essere stato immobilizzato e portato in Questura, ha continuato ad essere aggressivo con gli agenti, fino all'arresto, a cui è stata aggiunta la sanzione per ubriachezza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Como, aggredisce l'autista di un bus e insulta i passeggeri: 36enne arrestato

In questa notizia si parla di: como - aggredisce

Scena di follia in centro a Como: dipendente aggredisce colleghi e poliziotti, poi morde e lancia piatti

Como, picchia la compagna davanti al figlio e poi aggredisce i poliziotti: arrestato 46enne

Distrugge l'auto della ex, entra in casa e la aggredisce: salvata dalla chiamata di un’amica ai carabinieri. Arrestato a Como

Como: aggredisce il vicino con un bastone e danneggia i suoi mezzi, arrestato 22enne. La Polizia di Stato di Como, nella serata di sabato ha arrestato per lesioni personali aggravate e danneggiamento un comasco di 22 anni, con precedenti di polizia. https://l - X Vai su X

Como: aggredisce il vicino con un bastone e danneggia i suoi mezzi, arrestato 22enne A Como un 22enne con precedenti ha aggredito il vicino 52enne con un bastone, danneggiando anche auto e moto. La Polizia di Stato lo ha arrestato per lesioni person - facebook.com Vai su Facebook

Ubriaco sul bus, aggredisce autista e passeggeri. Arrestato 36enne - L’autista di un bus di linea è stato aggredito e insultato ieri sera da un passeggero che ha poi iniziato a insultare e infastidire altri viaggiatori. Riporta espansionetv.it

Como, sale su un autobus ed insulta autista e passeggeri. Poi calci e pugni ai poliziotti. Arrestato 36enne - La Polizia di Stato di Como, ieri sera, ha arrestato un 36enne marocchino, cittadino italiano residente a Como, per violenza, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale. Si legge su comozero.it