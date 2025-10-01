Como aggredisce autista e passeggeri di un autobus in Piazza Cavour | arrestato 36enne dopo la colluttazione

Un 36enne arrestato a Como per violenza e resistenza dopo aver aggredito autista e passeggeri di un autobus. Disposto il rito direttissimo. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Como, aggredisce autista e passeggeri di un autobus in Piazza Cavour: arrestato 36enne dopo la colluttazione

In questa notizia si parla di: como - aggredisce

Scena di follia in centro a Como: dipendente aggredisce colleghi e poliziotti, poi morde e lancia piatti

Como, picchia la compagna davanti al figlio e poi aggredisce i poliziotti: arrestato 46enne

Distrugge l'auto della ex, entra in casa e la aggredisce: salvata dalla chiamata di un’amica ai carabinieri. Arrestato a Como

Como: aggredisce il vicino con un bastone e danneggia i suoi mezzi, arrestato 22enne. La Polizia di Stato di Como, nella serata di sabato ha arrestato per lesioni personali aggravate e danneggiamento un comasco di 22 anni, con precedenti di polizia. https://l - X Vai su X

Como: aggredisce il vicino con un bastone e danneggia i suoi mezzi, arrestato 22enne A Como un 22enne con precedenti ha aggredito il vicino 52enne con un bastone, danneggiando anche auto e moto. La Polizia di Stato lo ha arrestato per lesioni person - facebook.com Vai su Facebook

Como, aggredisce autista e passeggeri di un autobus in Piazza Cavour: arrestato 36enne dopo la colluttazione - Un 36enne arrestato a Como per violenza e resistenza dopo aver aggredito autista e passeggeri di un autobus. Da virgilio.it

Como, aggredisce l'autista di un bus e insulta i passeggeri: 36enne arrestato - Como, 1 ottobre 2025 – In pochi minuti, ha aggredito l'autista di un bus, insultato i passeggeri e bloccato la corsa. msn.com scrive