“Penso sia una piccola cosa, non penso sia qualcosa di grave”. Così Marcus Thuram dopo l’infortunio in Inter-Slavia Praga che l’ha costretto a uscire al 67esimo per lasciare spazio a Bonny. C’è ansia e preoccupazione per le condizioni dell’attaccante francese, che nel match di Champions League ha accusato un problema fisico ed è stato immediatamente sostituito. Mvp della partita, Thuram ha ieri deliziato e divertito il pubblico di San Siro nel corso della sfida vinta per 3-0 dai nerazzurri: dribbling, accelerazioni, giocate di qualità, un assist a Dumfries per il 2-0 e colpi di tacco smarcanti, come quello per Bastoni in occasione del terzo gol segnato da Lautaro Martinez. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Come sta Thuram? Lui rassicura: “Solo crampi”. Ma l’Inter non si fida: gli esami in programma