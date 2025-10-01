Come sta Cabal uscito in lacrime in Villarreal-Juventus | infortunio da incubo
Il difensore sudamericano costretto ad abbandonare il campo per un problema muscolare al flessore della gamba destra. Si è fatto male tentando un semplice rilancio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: cabal - uscito
CABALLL! HA PAREGGIATO LA JUVE Istanti concitati: prima la preoccupazione per Bremer, uscito per infortunio, poi la gioia per il gol di Cabal, subentrato proprio al suo posto #Cabal #Juventus #JuveAtalanta #spazioj - facebook.com Vai su Facebook
Cabal racconta il lungo stop: non è stato un periodo nero, ma un momento che si è rivelato poi anche utile Il colombiano si dice felice per quello che è il suo primo gol in Serie A e per non essere usciti sconfitti dal match #Cabal #Juventus #JuveAtalanta # - X Vai su X
Come sta Cabal, uscito in lacrime in Villarreal-Juventus: infortunio da incubo - Il difensore sudamericano costretto ad abbandonare il campo per un problema muscolare al flessore della gamba destra ... fanpage.it scrive
Cabal, infortunio in Villarreal-Juve: esce in lacrime, cosa è successo - Il difensore, mandato in campo dall'inizio da Tudor in Champions, costretto a uscire dal campo dopo appena un quarto d'ora di partita ... Secondo tuttosport.com