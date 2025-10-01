Come Sinner può tornare numero 1 del mondo | gli scenari

Roma, 1 ottobre 2025 – Jannik Sinner ha trionfato ancora una volta a Pechino, dopo il successo di due anni fa, e così ha rilanciato con forza la corsa al primo posto del ranking mondiale. Con il secondo successo in carriera nel torneo cinese, l’azzurro consolida la sua seconda posizione nella classifica ATP con 10.950 punti, riducendo ulteriormente il distacco da Carlos Alcaraz, attualmente leader con 11.540. Il forfait annunciato dello spagnolo al Masters 1000 di Shanghai — dove aveva raccolto appena 180 punti nel 2024 — apre nuovi scenari. Sinner, campione in carica, dovrà difendere l’intero bottino (1000 punti) e non potrà guadagnarne altri, ma Alcaraz, saltando il torneo cinese, scenderà a quota 11. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

