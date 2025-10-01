A Milano è stato presentato il “Manifesto per una cultura della responsabilità nella relazione con il cane”, iniziativa lanciata dall’educatore cinofilo Angelo Vaira, fondatore di Think Dog, con trent’anni di esperienza nel settore. Il documento, già condiviso da alcune associazioni, si propone come “piattaforma inclusiva aperta a professionisti e istituzioni” e si fonda su un principio centrale: “ Non servono patentini, serve cultura “. Secondo Vaira, “possiamo addestrare gli animali affinché obbediscano al richiamo, rispettino il comando del seduto, restino al piede. Ma prima ancora dobbiamo imparare a riconoscere i loro bisogni e i loro segnali “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Come si può separare un cane che ne morde un altro? Non servono patentini, serve educazione”: così l’educatore cinofilo Angelo Vaira