Come si genera salute oggi? Un meeting di psicoterapia reichiana ha provato a rispondere Partendo dal respiro

Ho partecipato ad Atri, piccolo paese d’Abruzzo tra colline e mare, al primo Expert Meeting dell’Associazione Internazionale Inacorp sulla Psicoterapia Reichiana Contemporanea, svoltosi dal 26 al 28 settembre 2025 tra strade di pietra e sale affrescate. Una comunità rappresentata da quasi 200 professionisti che hanno raggiunto la città dall’Argentina alla Georgia, dal Brasile al Messico, dalla Germania all’Italia, e da molti altri angoli del pianeta. La domanda centrale: come si genera la salute oggi? Tante persone, diverse tra loro, accomunate da una domanda radicale: come si genera salute? Non si tratta di “togliere” un sintomo, ma di attivare anticorpi personali e sociali per stare meglio a scuola, nelle organizzazioni, nella vita di ogni giorno e, sì, anche sulla Terra che abitiamo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

