Come seguire la Global Sumud Flotilla verso Gaza

Il sistema di monitoraggio sviluppato con Forensic Architecture trasmette in modo costante la posizione della flotta. Intanto Greta Thunberg lascia il comitato direttivo. 🔗 Leggi su Wired.it

seguire global sumud flotillaDove si trova ora la Global Sumud Flotilla? Il tracker online per seguire la spedizione umanitaria diretta a Gaza ormai di fronte alle coste di Israele - Entro poche ore le imbarcazioni potrebbero entrare nello spazio marittimo di Israele ... Lo riporta startupitalia.eu

seguire global sumud flotillaFlotilla, le notizie in diretta da Gaza: barche a circa 120 miglia dalla costa: Croatti (M5s): “Quella nave in fondo è Israele” - Le ultime notizie sulla guerra di Israele a Gaza e sul viaggio della Global Sumud Flotilla verso la Striscia: le barche della missione umanitaria sono ... Segnala fanpage.it

