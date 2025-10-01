Come seguire la Global Sumud Flotilla | diretta tracker GPS e canali social
In un’azione di solidarietà globale senza precedenti, la Global Sumud Flotilla ha intrapreso una missione marittima civile e nonviolenta con un obiettivo chiaro e dichiarato: rompere il blocco illegale imposto su Gaza, aprire un corridoio umanitario marittimo e riportare l’attenzione del mondo sulla protezione della popolazione civile. Il nome stesso, Sumud, è una parola araba che significa “fermezza” o “resilienza”, e incarna lo spirito di questa flotta composta da oltre 50 imbarcazioni e migliaia di partecipanti provenienti da più di 44 paesi. La missione, organizzata da un’ampia coalizione di movimenti della società civile, tra cui la Freedom Flotilla Coalition e il Global Movement to Gaza, non trasporta solo aiuti, ma anche un potente messaggio di giustizia e dignità umana. 🔗 Leggi su Tutto.tv
Dove si trova ora la Global Sumud Flotilla? Il tracker online per seguire la spedizione umanitaria diretta a Gaza ormai di fronte alle coste di Israele - Entro poche ore le imbarcazioni potrebbero entrare nello spazio marittimo di Israele
La Global Sumud Flotilla sta per entrare nella "zona ad alto rischio" - Cioè nel tratto di mare in cui in passato missioni simili erano state bloccate da Israele