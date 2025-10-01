Com’è la nuova Esselunga di Forlì centinaia di persone all’apertura

Forlì, 1 ottobre 2025 – Esselunga ha aperto i battenti oggi in città, catturando l’attenzione di centinaia di persone che, sin dal mattino, hanno affollato il supermercato collocato tra via Ravegnana e via Bonaparte, causando anche diversi rallentamenti nelle strade limitrofe. Code anche all’interno del parcheggio, al punto che in diversi momenti i parcheggiatori hanno dovuto interdire gli accessi. Il negozio si estende su 1.500 metri quadrati di superficie di vendita ed è il secondo del gruppo in Romagna, dopo quello di Ravenna. INAUGURAZIONE ESSELUNGA Supermercati a Bologna, ecco dove conviene fare la spesa risparmiando fino a 1360 euro all’anno Lo store è dotato di 258 posti auto, tra quelli in superficie e quelli interrati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Com’è la nuova Esselunga di Forlì, centinaia di persone all’apertura

In questa notizia si parla di: nuova - esselunga

Nuova Fidaty Esselunga: la raccolta punti potrebbe essere molto più "costosa"

Esselunga, cosa cambia con la nuova raccolta dei punti Fidaty

Esselunga apre una nuova sede in Brianza, 70 posti di lavoro in arrivo: ecco come candidarsi

Il contadino non deve sapere di formaggio e pere, ma tu invece sappi che da #Esselunga puoi trovare questa nuova delizia - facebook.com Vai su Facebook

Esselunga apre una nuova sede in Brianza, 70 posti di lavoro in arrivo: ecco come candidarsi - Monza – Il mondo del lavoro nella zona di Monza e Brianza si arricchisce di una nuova importante opportunità: Esselunga sta per aprire un nuovo punto vendita a Novedrate, con l’assunzione prevista di ... Da ilgiorno.it

Punti Fidaty Esselunga, la rivoluzione è partita. E arriva la nuova stagione di sconti: tutto al 50%. Come risparmiare - Dal 19 maggio è partita ufficialmente la nuova raccolta Punti Fidaty, una svolta che, tra tagli agli sconti e nuove opportunità, mira a ... Si legge su affaritaliani.it