Come funziona lo shutdown in America e cosa si ferma

Letteralmente il termine shutdown significa “spegnimento” e in ambito politico ed economico si riferisce a una particolare procedura del sistema politico degli Stati Uniti che coinvolge il settore esecutivo ogni qual volta il Congresso non riesce ad approvare la legge di bilancio. In questo caso le attività amministrative non vengono rifinanziate e quindi si fermano. Possono così essere continuate solo le attività legate alla sicurezza della vita umana o alla tutela della proprietà. A partire dalla giornata di oggi, mercoledì 1° ottobre 2025, tutte le funzioni non essenziali del governo federale USA saranno congelate, visto che, per andare avanti, l’operatività delle agenzie necessita dei finanziamenti, che non sono stati approvati dal Congresso degli Stati Uniti, proprio a causa delle divergenze tra i Repubblicani e i Democratici. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Come funziona lo shutdown in America e cosa si ferma

In questa notizia si parla di: funziona - shutdown

salve a tutti , volevo sapere un informazione riguardante i possessori di fidelity card ssc napoli . volevo sapere come funziona una volta acquistato il biglietto su ticketone come visualizzare se l'acquisto è avvenuto correttamente . poi altra cosa il ticket viene ma - facebook.com Vai su Facebook

Shutdown, cos’è e perché rischia di portare gli USA nel caos. Che succede ora in America - Donald Trump ha già paventato licenziamenti di massa per far fronte allo shutdown, provocando la rabbia dei sindacati federali ... startupitalia.eu scrive

Shutdown negli Usa, cosa è: governo federale paralizzato. Licenziamenti di massa, Trump: «Non abbiamo scelta» - Gli Stati Uniti sono ufficialmente entrati in shutdown alla mezzanotte di Washington, le sei del mattino in Italia. Si legge su msn.com