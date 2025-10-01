Come funziona il rating aziendale e perché tutela i professionisti

Iltempo.it | 1 ott 2025

Valutare partner e fornitori prima della firma tutela budget, tempistiche e reputazione. Un professionista che gestisce trattative competitive utilizza strumenti affidabili, metriche chiare e passaggi verificabili. Il rating aziendale aiuta proprio su questo fronte: un singolo punteggio sintetizza informazioni finanziarie, operative e reputazionali, così da orientare scelte rapide e sostenibili. La guida che segue offre un percorso ordinato: mappa degli obiettivi, raccolta delle evidenze, lettura degli indici, uso strategico del punteggio, governance del rischio con revisioni cadenzate. Un primo passaggio riguarda il perimetro della collaborazione: acquisto di servizi ricorrenti, fornitura con picchi stagionali, commessa una tantum, partnership di lungo periodo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

