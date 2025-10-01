La sovrapposizione fra la città di Terni e la sua squadra di calcio, la Ternana, è totale. Fra le due entità c’è un legame quasi ontologico: i simboli e la storia di entrambe parlano una lingua dura, aspra, come ci dicono già i colori dello stemma e della maglia. Il rosso e il verde si trovano in posizione opposta nella ruota dei colori. Sono, perciò, complementari. Il loro accostamento crea un forte contrasto, molto vivace ma che può anche risultare aggressivo alla vista. C’è poi la “fera”, il drago - o meglio, la viverna, per usare una definizione araldica più specifica - che campeggia sullo stemma cittadino come su quello della squadra. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Come ci è finito Massimo Ferrero alla Ternana