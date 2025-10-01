Come affrontare il surriscaldamento del motore durante la guida?

Life&People.it Il surriscaldamento del motore è uno degli imprevisti più temuti dagli automobilisti, poichè potrebbe verificarsi in ogni momento, specialmente nei mesi estivi, in salita, nel traffico intenso o durante lunghi viaggi. Sapere come riconoscere i segnali d’allarme e agire con prontezza può fare la differenza, evitando danni costosi a radiatore, guarnizione della testa, pompa dell’acqua e termostato. Ecco una guida pratica su cosa fare, cosa controllare una volta che il motore si è raffreddato e come prevenire il problema. Segnali da non sottovalutare. I campanelli d’allarme più comuni di un motore in surriscaldamento includono: accensione della spia rossa o del simbolo della temperatura;. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it