Coltello alla gola di un agente di polizia penitenziaria aggressione shock nel carcere di Terni

Ancora una volta, la casa circondariale di Terni è stata teatro di un gravissimo e intollerabile atto di violenza ai danni di un agente di polizia penitenziaria. I fatti si sono verificati nella giornata di lunedì. A ricostruire la dinamica è Fabrizio Bonino, segretario per l’Umbria del Sappe, il. 🔗 Leggi su Ternitoday.it