Coltelli per un reel | la scuola protagonista nell’educazione alla legalità

Napolitoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNDDU) prende posizione in merito al recente episodio di cronaca che ha visto un minore, sedicenne, fermato dai Carabinieri nel centro di Napoli, in possesso di due coltelli, giustificando la condotta con l’intento di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: coltelli - reel

Napoli, 16enne trovato con due coltelli in tasca per un Reel

Napoli, controlli nella movida: 16enne fermato con due coltelli per un Reel

Coltelli e fumo in una scuola di Montesilvano, vietati i borsoni nei bagni dei maschi - Divieto di introdurre nei bagni dei maschi «borse, marsupi o ogni altro contenitore che possa contenere il necessario per il fumo, cellulari oppure oggetti pericolosi», mentre le ragazze potranno ... Lo riporta ilmessaggero.it

Porta coltellino svizzero a scuola, sospeso bimbo di 6 anni - Ma le regole della scuola puniscono chi porta coltelli nell'istituto... Segnala vita.it

Cerca Video su questo argomento: Coltelli Reel Scuola Protagonista