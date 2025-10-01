Coltellate a due passi dal Duomo ferito al torace dopo una lite con un uomo in bicicletta
Milano, 1 ottobre 2025 – Ancora una notte di sangue e violenza in pieno centro città Un 28enne egizian o si è presentato stamani davanti al Comando della Polizia locale di Milano nella centralisssima via Beccaria con una ferita d'arma da taglio al torace. La dinamica. Soccorso dagli agenti ha raccontano di aver litigato con una persona in bicicletta in via Mazzini, non distante dal Duomo, la quale gli ha dato una coltellata. Le condizioni. Trasportato al 118 è stato ricoverato all'ospedale Policlinico di Milano; le sue condizioni non sono gravi. Gli agenti della polizia locale stanno ora ricostruendo l'episodio grazie alle telecamere di sorveglianza della zona. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
