Colpo di scena in rai | novità su stefano de martino e milly carlucci
esordio deludente di “Ballando con le Stelle” e le conseguenze sulla programmazione. Il ritorno di “Ballando con le Stelle” sul palinsesto televisivo ha suscitato grande interesse, ma i risultati della prima puntata sono stati inferiori alle aspettative. La trasmissione, condotta da Milly Carlucci, ha incontrato difficoltà nel catturare l’attenzione del pubblico, costringendo la rete pubblica a rivedere le proprie strategie di programmazione per migliorare gli ascolti. risultati auditel e confronto con i programmi concorrenti. Nella prima ora di messa in onda, il programma ha registrato circa 3,2 milioni di spettatori con una quota di share pari al 19,3%. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: colpo - scena
Donald Trump e Satana: il colpo di scena in South Park
Star wars: la scena straziante di 48 anni ripresa in foundation con un colpo di scena inquietante
Attore di The Young and The Restless conferma l’uscita dopo un colpo di scena drammatico
Nuovo colpo di scena su #Garlasco. #Sempio mollato da #Garofano: "Divergenze", che succede https://iltempo.it/attualita/2025/09/30/news/garlasco-ultime-notizie-andrea-sempio-luciano-garofano-divergenze-sulla-difesa-incidente-probatorio-44344175/… - X Vai su X
Colpo di scena nella vicenda che da qualche mese sta tenendo banco nella politica locale e creando tensioni tra una parte della minoranza (Forza Italia) e la maggioranza di centrosinistra... Leggi tutto - facebook.com Vai su Facebook
Affari Tuoi, Stefano De Martino è già tornato in onda - Colpo di scena, la Rai confezione un pacco nero vs La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti - Colpo di scena Rai: arriva pacco nero contro La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti L'access prime time di Canale 5 registra ascolti tv super ... Si legge su affaritaliani.it
La Rai ci ripensa, colpo di scena Stefano De Martino: cambia il palinsesto - L'annuncio è arrivato per bocca di uno dei volti storici dell'azienda. Segnala diregiovani.it