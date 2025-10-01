Colpo di scena importante È sempre cartabianca caos su Garlasco | parla Bianca Berlinguer

Il caso del delitto di Garlasco continua ad agitare l’opinione pubblica e a tenere banco nei talk show televisivi. Ieri sera, martedì 30 settembre 2025, la trasmissione di Rete 4 “È sempre Cartabianca” ha dedicato un lungo segmento alle ultime novità dell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, un caso che a distanza di 17 anni sembra ancora lontano dalla parola fine. La conduttrice Bianca Berlinguer, in apertura di dibattito, ha sintetizzato il clima di incertezza e tensione con una frase destinata a restare impressa: “Ci possiamo aspettare di tutto”. Al centro della puntata, l’indagine aperta dalla Procura di Brescia nei confronti dell’ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, colui che nel 2017 archiviò il fascicolo su Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

