Colombre e Maria Antonietta finalmente un disco assieme | Ci è voluta una grande dose di pazzia per farlo – L’intervista

Open.online | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quindici anni fa l’incontro, la scintilla, scoccata provando a comporre qualcosa assieme, da colleghi, entrambi protagonisti della scena cantautorale indipendente italiana. Colombre e Maria Antonietta, veri nomi Giovanni Imparato e Letizia Cesarini, tra un pezzo e l’altro così sono diventati una coppia nella vita, proseguendo le proprie carriere collaborando in più occasioni, ma tenendole sempre separate, nonostante il loro pubblico sognasse un joint album. Poi i l ritrovamento di un hard disk, dentro quelle famose canzoni, preso come un segnale da non poter snobbare e il via ai lavori per quello che oggi è diventato Luna di miele. 🔗 Leggi su Open.online

