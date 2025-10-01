Colombre e Maria Antonietta finalmente un disco assieme | Ci è voluta una grande dose di pazzia per farlo – L’intervista

Quindici anni fa l’incontro, la scintilla, scoccata provando a comporre qualcosa assieme, da colleghi, entrambi protagonisti della scena cantautorale indipendente italiana. Colombre e Maria Antonietta, veri nomi Giovanni Imparato e Letizia Cesarini, tra un pezzo e l’altro così sono diventati una coppia nella vita, proseguendo le proprie carriere collaborando in più occasioni, ma tenendole sempre separate, nonostante il loro pubblico sognasse un joint album. Poi i l ritrovamento di un hard disk, dentro quelle famose canzoni, preso come un segnale da non poter snobbare e il via ai lavori per quello che oggi è diventato Luna di miele. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: colombre - maria

In Luna di miele con Maria Antonietta e Colombre sul Monte Conero

Albe in controluce, appuntamento speciale con il duo Maria Antonietta & Colombre

In centinaia in spiaggia per il concerto all'alba di Maria Antonietta e Colombre

Domani non lo so che cosa ci aspetta so che oggi è stata una giornata perfetta Maria Antonietta e Colombre LIVE sul palco di #Radio2SocialClub, in diretta ORA su #RaiRadio2 e sul canale 202 del Digitale Terrestre, domani alle 8.45 su #Rai2 - facebook.com Vai su Facebook

Nuovo album per Colombre e Maria Antonietta, Alessandro Cattelan in teatro, la serie The summer I turned pretty e il Festival del Podcasting. Tutto a Radiotube - Social Village. https://tinyurl.com/bdz3pnra #Radio24 #Musica #Televisione #SerieTV #Podcas - X Vai su X

Colombre e Maria Antonietta, finalmente un disco assieme: «Ci è voluta una grande dose di pazzia per farlo» – L’intervista - Quindici anni fa l’incontro, la scintilla, scoccata provando a comporre qualcosa assieme, da colleghi, entrambi protagonisti della scena cantautorale indipendente italiana. msn.com scrive

Maria Antonietta e Colombre si raccontano nell'album Luna di Miele - Dopo anni di carriere parallele, dischi, palchi e canzoni, Colombre e Maria Antonietta annunciano il loro primo album scritto e cantato insieme: si intitola Luna di Miele. Come scrive tg24.sky.it