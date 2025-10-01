Colombiera buon esordio A Lavagna ko a testa alta

Sport.quotidiano.net | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Admo Lavagna 3 Volley Colombiera 2 (25-13; 23-25; 22-25; 25-21; 15-12) ADMO LAVAGNA: Brigardello. Campodonico, Ghiozzi, Grosso, Lenzi, Malatto, Passarelli, Podestà, Testini, Trovini, Vanti, liberi Pescio e Canelli. All. Garibaldi VOLLEY COLOMBIERA: Brizzi, Pescetto, Martinelli, Lottici, Vinciguerra, Ciappei, Carrozzo, Micheloni, Sozzi, Figoli, Bruno libero. All. Carli. Dirigente accompagnatore Roffo. Arbitro: Sabato LAVAGNA – Buon esordio, nonostante la sconfitta al tie-break, del Volley Colombiera nella prima uscita stagionale in Coppa Liguria femminile girone D contro un Admo Lavagna rinnovato rispetto alla scorsa stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

colombiera buon esordio a lavagna ko a testa alta

© Sport.quotidiano.net - Colombiera buon esordio. A Lavagna ko a testa alta

In questa notizia si parla di: colombiera - buon

colombiera buon esordio lavagnaColombiera buon esordio. A Lavagna ko a testa alta - VOLLEY COLOMBIERA: Brizzi, Pescetto, Martinelli, Lottici, Vinciguerra, Ciappei, Carrozzo, Micheloni, Sozzi, Figoli, Bruno libero. Scrive sport.quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Colombiera Buon Esordio Lavagna