Colleferro OperaCamion arriva la Tosca di Puccini

Frosinonetoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un TIR che diventa palcoscenico, un teatro mobile che porta la grande lirica nelle piazze. È OperaCamion, il progetto del Teatro dell’Opera di Roma che anche quest’anno varca i confini della Capitale per raggiungere il territorio regionale.L’iniziativa è resa possibile grazie a un emendamento al. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: colleferro - operacamion

