Colleferro, in scena "MadeInTerraneo"

Cosa significa essere mediterranei? È la domanda al cuore di MadeInTerraneo, spettacolo di e con Andrea Di Palma, con le musiche di Giacomo Gatto e Francesco Cellitti e il contributo drammaturgico di Federica Ponza, in scena sabato 4 ottobre 2025 alle ore 21.00 presso l’Auditorium Fabbrica della. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it