Colin Farrell parla del ritorno del Pinguino in The Batman 2

L'Enigmista è stato il principale antagonista di The Batman, ma altri membri dell'iconica schiera di criminali del Cavaliere Oscuro hanno interpretato ruoli secondari importanti. Il principale tra questi personaggi è il Pinguino, portato in vita dalla memorabile interpretazione di Colin Farrell. Il Pinguino non ha avuto molto spazio sullo schermo in The Batman, ma la sua presenza nel film ha contribuito a preparare il terreno per l'acclamata serie HBO Max The Penguin, che raccontava una storia su Oz Cobb che cerca di scalare i ranghi della malavita di Gotham. Dato che questo franchise è noto come The Batman Epic Crime Saga, sarebbe stato ragionevole supporre che un boss del crimine come il Pinguino avrebbe avuto ancora più da fare quando The Batman Parte II sarebbe arrivato.

Colin Farrell: "The Batman 2 sarà più spaventoso del primo" - Colin Farrell ha spiegato che la sua presenza in The Batman 2 sarà meno centrale rispetto al primo capitolo, ma non per questo meno incisiva.

The Batman 2 sarà "più profondo e più spaventoso": Colin Farrell conferma il ritorno del Pinguino - Durante lo Zurich Film Festival, Colin Farrell ha confermato il suo ritorno nei panni del Pinguino in The Batman 2, sequel diretto da Matt Reeves e atteso per ottobre 2027.