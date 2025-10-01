Cole Palmer incappucciato guarda il Chelsea i tifosi lo scoprono | apparizione a sorpresa in Youth League

La stella del Chelsea ha provato a nascondersi dietro al cappuccio della felpa, ma non è passata inosservata a tifosi e telecamere: da bordo campo ha assistito al match della Champions League dei giovani tra Chelsea e Benfica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: cole - palmer

Chelsea PSG LIVE 2-0: raddoppio sempre di Cole Palmer! I Blues in controllo totale

Mondiale per Club, Cole Palmer mattatore della finale: doppietta contro il PSG

Cole Palmer, due gol e un assist in finale di Mondiale per Club: il precedente nella storia del Chelsea

Cole Palmer e il caso "Cold Palmer": una lezione sulla tutela dei marchi nello sport - X Vai su X

Ecco la top 10 del Pallone d'Oro 1. Ousmane Dembélé 2. Lamine Yamal 3. Vitinha 4. Mo Salah 5. Raphinha 6. Achraf Hakimi 7. Kylian Mbappé 8. Cole Palmer 9. Gianluigi Donnarumma 10. Nuno Mendes Per quanto riguarda la Serie A: Scott McTominay 18esi - facebook.com Vai su Facebook

Cole Palmer incappucciato guarda il Chelsea, i tifosi lo scoprono: apparizione a sorpresa in Youth League - La stella del Chelsea ha provato a nascondersi dietro al cappuccio della felpa, ma non è passata inosservata a tifosi e telecamere: da bordo campo ha ... Scrive fanpage.it

Trump ruba la scena al Chelsea, Palmer lo guarda e chiede: “Cosa sta facendo?” - Il Chelsea trionfa nel primo Mondiale per Club FIFA a 32 squadre, battendo 3- Riporta la7.it