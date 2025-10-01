Cocaina e hashish | condanna patteggiata per due ragazzi

Due ragazzi di 21 e 19 anni hanno patteggiato una condanna a un anno e otto mesi, con pena sospesa, e hanno ottenuto la restituzione dei contanti sequestrati. L’indagine era partita nell’agosto scorso dopo un controllo a Sperone, nel corso del quale i carabinieri della stazione di Avella. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: cocaina - hashish

