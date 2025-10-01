ClueGo un' app per esplorare Modena e viverla come un gioco

ClueGo è una web app che trasforma la visita di una città in un’avventura interattiva. Non si tratta di un semplice tour, ma di una vera e propria caccia al tesoro: un percorso fatto di enigmi, indizi e curiosità che guidano alla scoperta dei luoghi più iconici e degli angoli più autentici.Il. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Parlano di ClueGo, noi e il nuovo percorso che abbiamo scritto su Treviso - facebook.com Vai su Facebook

L'avventura a Torino è sull'app ClueGo: una caccia al tesoro con enigmi e indovinelli sui luoghi visitati - Molto più di un semplice tour, una vera e propria caccia al tesoro, unita a un'indimenticabile visita turistica. Scrive torinotoday.it

Enigmi e misteri per scoprire la città. Ancona entra nella web app ClueGo - L’iniziativa sta rivoluzionando il turismo urbano per esplorare borghi e metropoli italiane. Riporta msn.com