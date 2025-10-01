Clemen Parrocchetti | il femminismo narrativo a Palazzo Medici Riccardi

Firenze, 1 ottobre 2025 - La Scriteriata. Croce e delizia dei critici d'arte e ai margini dell'industria culturale, la biografia di Clemen Parrocchetti non può essere separata dalla carica espressiva, trasformativa e militante del proprio lavoro. Nata a Milano nel 1923 da una famiglia dell'aristocrazia lombarda, dopo un'iniziale adesione al verismo di George Grosz la sua tavolozza esplose cromaticamente alla fine degli anni Sessanta in fantasie grottesche e coloratissime, abbracciando lo spirito contestatario e femminista della sezione meneghina del Movimento Liberazione Donna. Il suo amore per la pittura e il disegno lasciò presto spazio all'esibizione provocatoria di materiali di uso domestico come rocchetti, spilli, navette. 🔗 Leggi su Lanazione.it

