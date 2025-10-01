Clauzetto successo per la terza serata di Radici di pietra ali di vento
Un viaggio tra geologia, speleologia e speranze concrete per il futuro: si è concluso con un incoraggiante riscontro da parte della Regione il terzo appuntamento del ciclo “Radici di pietra, ali di vento”, promosso dall'associazione Turiè lo scorso giovedì 25 settembre a Clauzetto. La serata. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
