Claudio Baglioni in concerto ad Apricena per Suonincava 2026

Il “GrandTour La vita è adesso” di Claudio Baglioni fa tappa ad Apricena per l’edizione 2026 di ‘Suonincava’. L’appuntamento è per il 22 agosto alle 21 alla Cava dell’Erba. Si tratta di un evento straordinario che celebra i 40 anni dell’album “La vita è adesso”, il disco più venduto nella storia. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: claudio - baglioni

Claudio Baglioni riparte da Lampedusa: “Il Grand Tour, sogno che continua”

Francesco Ruoppolo celebra Claudio Baglioni con “Per cento e mille strade”: musica, emozioni e memoria condivisa

Premio Boccaccio, riconoscimenti a Melania Mazzucco, Ezio Mauro e Claudio Baglioni

Così #ClaudioBaglioni, parlando con i giornalisti in occasione del suo concerto a Lampedusa: - facebook.com Vai su Facebook

Claudio Baglioni torna nel 2026 con “GrandTour La Vita è Adesso” #ClaudioBaglioni #GrandTour2026 #LaVitaÈAdesso #IlSognoÈSempre - X Vai su X

Che annuncio da Apricena: “Claudio Baglioni in concerto” - Che annuncio da Apricena: “Claudio Baglioni in concerto” ? “La vita è adesso, il sogno è sempre” ? Con grande emozione annunciamo il primo ... Segnala ilsipontino.net

Biglietti tour 2026 di Claudio Baglioni, al via la vendita per i clienti Telepass: i prezzi e dove acquistarli - Nel 2026 Claudio Baglioni sarà in tour per festeggiare i 40 anni dell'album La vita è adesso: la vendita dei biglietti è stata aperta per il fanclub ... Secondo fanpage.it