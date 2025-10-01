“Come sempre, mia madre ha preso la sua partenza come un treno in corsa. Vorrebbe essere ricordata ridendo, sorridendo. Giusto qualche giorno fa stavamo in macchina a cantare. Cantavamo Adriano Celentano, ci divertivamo. E voglio ricordarla così, con la sua gioia di vivere che ha sempre avuto e che per me resterà sempre attiva". 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Claudia Cardinale, l'addio col valzer del Gattopardo. La figlia: "Mamma ha preso un treno in corsa"