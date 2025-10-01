Claudia Cardinale l' addio col valzer del Gattopardo La figlia | Mamma ha preso un treno in corsa
“Come sempre, mia madre ha preso la sua partenza come un treno in corsa. Vorrebbe essere ricordata ridendo, sorridendo. Giusto qualche giorno fa stavamo in macchina a cantare. Cantavamo Adriano Celentano, ci divertivamo. E voglio ricordarla così, con la sua gioia di vivere che ha sempre avuto e che per me resterà sempre attiva". 🔗 Leggi su Milleunadonna.it
A Parigi addio a suon di valzer per Claudia Cardinale - Si tengono oggi a Parigi i funerali di Claudia Cardinale, la grande attrice italiana scomparsa il 23 settembre scorso a Nemours, la casa in cui viveva a sud della capitale francese. Segnala ansa.it
Lutto nel cinema A Parigi addio a suon di valzer per Claudia Cardinale - Addio a suon di valzer per Claudia Cardinale, tra le più grandi attrici di sempre, nei funerali pubblici che si sono tenuti all'Eglise Saint- Scrive bluewin.ch