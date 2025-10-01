(askanews) – A Parigi, amici e fan sono intervenuti ai funerali di Claudia Cardinale, scomparsa a 87 anni. Un applauso ha accolto il feretro dell’attrice al suo ingresso nella chiesa degli artisti di Saint-Roch, nel primo arrondissement. Presente la figlia Claudia Squitieri, avuta con il regista Pasquale Squitieri. «Lei fa parte di un cinema che sarà sempre considerato un momento di costruzione del linguaggio cinematografico, di costruzione dei film», ha detto. «I tempi sono cambiati e il modo in cui facciamo cinema è cambiato, ma allo stesso tempo quello è stato un momento, non solo del cinema italiano, in cui si è strutturata una lingua, quindi penso che torneremo sempre lì per capire da dove veniamo, e lei sarà sempre in qualche modo riconducibile a quell’origine» Il suo agente Laurent Savry ha spiegato che un altro omaggio religioso le sarà tributato domani a Nemours (Seine-et-Marne), dove l’attrice risiedeva. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Claudia Cardinale, ai funerali a Parigi gli applausi e la commozione di figlia, amici e fan