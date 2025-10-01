Claudia Cardinale ai funerali a Parigi gli applausi e la commozione di figlia amici e fan

Amica.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(askanews) – A Parigi, amici e fan sono intervenuti ai funerali di Claudia Cardinale, scomparsa a 87 anni. Un applauso ha accolto il feretro dell’attrice al suo ingresso nella chiesa degli artisti di Saint-Roch, nel primo arrondissement. Presente la figlia Claudia Squitieri, avuta con il regista Pasquale Squitieri. «Lei fa parte di un cinema che sarà sempre considerato un momento di costruzione del linguaggio cinematografico, di costruzione dei film», ha detto. «I tempi sono cambiati e il modo in cui facciamo cinema è cambiato, ma allo stesso tempo quello è stato un momento, non solo del cinema italiano, in cui si è strutturata una lingua, quindi penso che torneremo sempre lì per capire da dove veniamo, e lei sarà sempre in qualche modo riconducibile a quell’origine» Il suo agente Laurent Savry ha spiegato che un altro omaggio religioso le sarà tributato domani a Nemours (Seine-et-Marne), dove l’attrice risiedeva. 🔗 Leggi su Amica.it

claudia cardinale ai funerali a parigi gli applausi e la commozione di figlia amici e fan

© Amica.it - Claudia Cardinale, ai funerali a Parigi gli applausi e la commozione di figlia, amici e fan

In questa notizia si parla di: claudia - cardinale

Claudia Cardinale, l’indomabile: “Ho avuto la fortuna di rappresentare tante donne”

Addio a Claudia Cardinale, la diva silenziosa che parlava con lo sguardo

Si è spenta a 87 anni Claudia Cardinale, eccola nel 2017 al funerale di Pasquale Squitieri – Il video

claudia cardinale funerali parigiFunerali Claudia Cardinale, la cremazione giovedì. La figlia Claudia: “È andata via come un treno in corsa” - A Parigi ieri, martedì 30 settembre 2025, si sono tenuti i funerali di Claudia Cardinale. Riporta fanpage.it

Claudia Cardinale, ai funerali a Parigi gli applausi e la commozione di figlia, amici e fan - Un applauso ha accolto il feretro nella chiesa degli artisti di Saint- Scrive amica.it

Cerca Video su questo argomento: Claudia Cardinale Funerali Parigi