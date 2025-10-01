Classifica Atp Sinner può tornare il n1 al mondo | cosa deve succedere
Jannik Sinner ha vinto l’ Atp di Pechino 2025, incassando 170 punti nel ranking rispetto allo scorso anno, quando perse in finale contro Carlos Alcaraz. Quest’ultimo, pur avendo saltato il torneo cinese, ha conservato la propria quotazione in classifica vincendo il contemporaneo Atp di Tokyo, superando nell’ultimo atto Taylor Fritz in due set e concedendo solo un parziale nell’intero cammino. L’iberico tuttavia, nonostante il trionfo, sembra non aver recuperato pienamente dal fastidio fisico accusato all’esordio in Giappone, tanto da aver dato forfait al Masters 1000 di Shanghai, in corso dal primo ottobre. 🔗 Leggi su Lettera43.it
