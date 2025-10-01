Clandestino nascosto nel Tir | Aiuto ho fame e sete

Sente il rumore di alcuni pugni, dati sulla cabina di guida e provenienti dal camion che portava, e si ferma per chiamare le forze dell’ordine perché intuisce che a bordo del suo mezzo pesante ci siano dei clandestini. In realtà ce n’era solo uno, di 25 anni, che dopo un viaggio di fortuna fatto in nave e sbarcato al porto di Ancona aveva fame e soprattutto sete. Urlava "water, water" (acqua-acqua). La scoperta è stata fatta lunedì sera, alla Caffetteria, l’area di sosta dove ci sono un bar e una stazione di servizio, lungo la statale 16, tra i comuni di Ancona e Falconara. Erano le 20.30 quando il personale in servizio al bar e il benzinaio si sono accorti che un mezzo pesante, con tanto di rimorchio, stava facendo avanti e indietro sul piazzale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

