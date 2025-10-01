Clamorosa svista del VAR nel derby | Angelino colpito sul volto da Marusic
Anche a dieci giorni di distanza il derby della Capitale continua a far parlare di sé. Dopo l’importantissimo successo targato Lorenzo Pellegrini, la Roma ha conquistato altre due vittorie contro Nizza e Verona ed attende di tornare in campo per la sfida di Europa League contro il Lille. Tornando alla stracittadina, quest’ultima si era invece conclusa con due espulsioni in casa Lazio, che soprattutto sul finale si è lasciata andare ad un nervosismo che non si era visto per quasi tutto l’arco del match. A far discutere ci sarebbe però un episodio che non è stato preso in considerazione dal VAR. 3 giornate a J. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: clamorosa - svista
Svista clamorosa in carcere: liberato il detenuto sbagliato. Parte la caccia all'uomo
Purtroppo prendiamo gol nei minuti di recupero ... Clamorosa la svista arbitrale, il guardalinee alza la bandierina per la posizione di offside, incomprensibilmente l'abbassa nel momento in cui prende palla l'attaccante avversario che segna il gol del 1-2 al 93'. - facebook.com Vai su Facebook