Civitanovese tra Coppa e mercato Via Cappa piace il bosniaco Susic

Sport.quotidiano.net | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È già divorzio tra la Civitanovese e Riccardo Cappa. L’esterno offensivo classe 1999 è in uscita dal club rossoblù, destinazione Tolentino. Il calciatore era stato ingaggiato in estate, diventando uno dei punti di riferimento del nuovo corso rossoblù. Non sono chiari i motivi della separazione, certamente si tratta di un’assenza che andrà colmata. Il sostituto potrebbe essere Martin Garcia, già in rossoblù nella stagione 2022-23. L’esterno nato nel 1992 si allena con il club rivierasco da un paio di settimane, ma non è ancora tesserato. Dai rumors che circolano da vari giorni, la Civitanovese insegue Tino Susic, il centrocampista offensivo con un passato da nazionale bosniaco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

In questa notizia si parla di: civitanovese - coppa

