Cividale-Castelmonte torna Liber | il veronese punta al settimo successo

Dopo aver conquistato il suo sesto successo nel 2024, Federico Liber è pronto a tornare sui tornanti della Cividale-Castelmonte con un obiettivo chiaro: centrare la sua settima vittoria nella classica friulana. Il pilota veronese, già vincitore nelle edizioni 2013, 2015, 2017, 2018, 2019 e 2024. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

In questa notizia si parla di: cividale - castelmonte

Cividale-Castelmonte, aperte le iscrizioni alla 48ª edizione della cronoscalata

Cividale-Castelmonte, aperte le iscrizioni alla 48ª edizione della cronoscalata

Le comunità di Moraro e Capriva del Friuli hanno concluso idealmente il mese di settembre, dedicato alle feste patronali mariane delle due località, con il pellegrinaggio a Castelmonte e Cividale del Friuli - facebook.com Vai su Facebook

Cividale-Castelmonte, torna Liber: il veronese punta al settimo successo - Alla 48esima edizione della cronoscalata, in programma dal 10 al 12 ottobre, attesi big e veterani: ci saranno anche Zandonà, Schena, Massaro e l’inossidabile Marietto Nalon, 76 anni ... Riporta udinetoday.it

Grande attesa per la 48ª Cividale-Castelmonte: iscrizioni aperte, al via anche il 6 volte campione - Castelmonte 2025: Liber e Massaro al via, con Zandonà, Schena e Nalon tra i protagonisti della cronoscalata. Come scrive nordest24.it