Civici per il nuovo centrosinistra | Onorato lancia la sfida oltre i partiti

Sbircialanotizia.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un contesto politico sempre più frammentato, l’annuncio di Alessandro Onorato accende l’attenzione sui percorsi civici che vogliono rinnovare il centrosinistra, chiamando a raccolta tutti coloro che non trovano più casa nei partiti tradizionali ma desiderano impegnarsi in prima persona. Un appuntamento che guarda oltre i partiti La data scelta è lunedì 20 ottobre: un . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

