Ciuri il sogno siciliano di Roberto e Tony Gentile a Roma

Ciuri, il sogno siciliano di Roberto e Tony Gentile, si realizza a Roma nel quartiere Montesacro. La famiglia, nota per il suo legame con la fotografia e la memoria collettiva palermitana, porta avanti una tradizione che ha lasciato un’impronta significativa. Un nuovo capitolo che testimonia l’eredità artistica e il desiderio di condividere storie e ricordi.

AGI - Un cognome che a Palermo è legato alla fotografia e alla memoria collettiva - quello di Tony Gentile, autore della celebre immagine che ritrae Falcone e Borsellino sorridenti insieme - oggi segna una nuova tappa a Roma, nel quartiere Montesacro. Qui ha aperto Ciuri, un ristorante che porta in tavola la Sicilia più autentica grazie alla cucina del giovane chef Roberto Gentile, figlio di Tony, e a un progetto che coinvolge l’intera famiglia. Ai fornelli con papà. La passione di Roberto per la cucina non nasce dai classici pranzi della nonna, ma da ore passate ai fornelli con il padre: "La prima volta che ho cucinato avrò avuto undici anni. Agi.it Domenica in musica da Ciuri Ciuri! Un doppio appuntamento imperdibile a partire dalle 13:00 in poi Tra un tagliere, un cocktail e tanta buona musica, la domenica a Palermo ha un solo nome & Ciuri Ciuri! Via Vittorio Emanuele 190 Prenota subito il tu - facebook.com facebook © Agi.it - Ciuri, il sogno siciliano di Roberto e Tony Gentile a Roma

