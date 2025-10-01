Cittadinanza onoraria alla Flotilla e minuto di silenzio per Kirk | divampa la polemica
CALIMERA – I temi dell’attualità internazionale agitano il dibattito pubblico a Calimera, dove maggioranza e minoranza non se la mandano a dire.Il primo capitolo riguarda il consiglio comunale che si è tenuto ieri, quando l’assessore Brizio Maggiore ha chiesto di osservare un minuto di silenzio. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
In questa notizia si parla di: cittadinanza - onoraria
Cittadinanza onoraria di Orosei a Mahmood per “alti meriti artistici”
Mahmood: oggi l’artista ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Orosei (NU), in Sardegna, per alti meriti artistici
A Mahmood la cittadinanza onoraria di Orosei, in Sardegna, per alti meriti artistici
Reporter di Al Jazeera con il figlio nella Jihad: Modena vuole dargli la cittadinanza onoraria - facebook.com Vai su Facebook
Egregi @GiuseppeConteIT e @ellyesse, leader del Campo Largo la cui linea è dettata dalla Già Non Avvocatessa Francesca Albanese qui insignita della cittadinanza onoraria di Reggio Emilia, come mai il sindaco Massari viene CONTESTATO PESANTEME - X Vai su X
Cittadinanza onoraria alla Flotilla e minuto di silenzio per Kirk: divampa la polemica - A Calimera la minoranza chiede un consiglio comunale aperto per discutere dello scenario nella Striscia di Gaza, dalla maggioranza risponde l’assessore Maggiore proponendo un minuto di silenzio in mem ... Riporta lecceprima.it
Calimera, il Pd propone la cittadinanza onoraria alla Flotilla, poi scoppia lo scontro tra Pd e assessore Maggiore su Kirk - CALIMERA – Il Partito Democratico ha chiesto di conferire la cittadinanza onoraria alla Global Sumud Flotilla, iniziativa internazionale che porta aiuti ... Lo riporta corrieresalentino.it