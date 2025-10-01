Cittadella Pc Oltre | Ora verde pubblico vivibilità e posti auto
«Con la risoluzione del contratto di concessione con Piacenza Parcheggi, si chiude una vicenda che per 13 anni ha paralizzato il futuro di Piazza Cittadella e dell’intero comparto nord della città. Dopo oltre un decennio di stallo e degrado, l’area torna nella piena disponibilità del Comune: non. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: cittadella - oltre
Ieri a Cadoneghe abbiamo inaugurato Unox City, una cittadella industriale da 130.000 m² e oltre 100 milioni di investimento. Un luogo che racchiude innovazione, sostenibilità, occupazione e futuro. Per me non è stata solo una cerimonia ufficiale, ma un’emoz - facebook.com Vai su Facebook
Cittadella, Pc Oltre “Verde, vivibilità e posti auto per ridare dignità a uno spazio oggi ferito” - Il gruppo consiliare di Piacenza Oltre interviene in merito agli ultimi aggiornamenti sulla pratica di Piazza Cittadella, pochi giorni dopo l'ampia ... piacenzasera.it scrive
Salernitana-Cittadella, i convocati di Martusciello: prima chiamata per Verde - Al termine della seduta di rifinitura il mister Giovanni Martusciello ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani sera tra Salernitana e Cittadella. Scrive tuttomercatoweb.com