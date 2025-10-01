Città Metropolitana la Fp Cgil Palermo non firma la preintesa sul contratto decentrato
Per la prima volta dopo anni, la Fp Cgil Palermo, sindacato che alla Città Metropolitana ha la maggioranza assoluta sia degli iscritti che delle Rsu, non ha firmato la preintesa sul contratto decentrato 2025.Oggi nel corso della riunione nel pomeriggio della delegazione trattante, nella sala. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: citt - metropolitana
Città Metropolitana di Napoli, domani seduta di Consiglio: fondi per #scuole, #patrimonio e #ambiente - - - - - Il Consiglio Metropolitano di Napoli è stato convocato per domani, mercoledì 1 ottobre, alle ore 10.00, nell’aula consiliare del complesso monum - facebook.com Vai su Facebook
Centro Europe Direct Città Metropolitana di Roma (@EDCittadiRoma) - X Vai su X
Città Metropolitana, la Fp Cgil Palermo non firma la preintesa sul contratto decentrato. “Non contiene le richieste dei lavoratori” - ] ... Da blogsicilia.it
Fp Cgil, criticità nel nuovo bando Inps 'Home Care Premium' - Lo denuncia la Fp Cgil Abruzzo Molise a proposito del nuovo bando dell'Inps 'Home Care Premium', che ... ansa.it scrive