Città Metropolitana la Fp Cgil Palermo non firma la preintesa sul contratto decentrato

Per la prima volta dopo anni, la Fp Cgil Palermo, sindacato che alla Città Metropolitana ha la maggioranza assoluta sia degli iscritti che delle Rsu, non ha firmato la preintesa sul contratto decentrato 2025.Oggi nel corso della riunione nel pomeriggio della delegazione trattante, nella sala.

