Città Metropolitana domani seduta di Consiglio | fondi per scuole patrimonio e ambiente

L'Assemblea è stata convocata per le ore 10. All'esame dell'Aula, in particolare, lo stanziamento di importanti risorse per scuole, patrimonio e ambiente, oltre all'approvazione del Bilancio consolidato 2024.. Il Consiglio Metropolitano di Napoli è stato convocato per oggi, mercoledì 1 ottobre, alle ore 10.00, nell'aula consiliare del complesso monumentale di Santa Maria la Nova. All'ordine del giorno, in particolare, l'approvazione di delibere che prevedono lo stanziamento di fondi per scuole, ambiente e immobili afferenti al patrimonio dell'Ente, nonché l'approvazione dello Schema di Bilancio Consolidato relativo all'esercizio 2024.