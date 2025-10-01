Citroën C5 Aircross prova e prezzi | come vanno l' elettrica e l' ibrida plug-in

Primo contatto con la seconda generazione del Suv di taglia medio-grande del brand francese di proprietà del gruppo Stellantis, proposto per la prima volta anche nella variante 100% elettrica. Confermate le versioni plug-in e mild-hybrid, non il diesel. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Citroën C5 Aircross, prova e prezzi: come vanno l'elettrica e l'ibrida plug-in

Citroën C5 Aircross, sinergie Stellantis ma identità francese. E il top di gamma è ultra completa - In alternativa alle versioni You e Plus, il top di gamma è rappresentato dall'allestimento Max, che prevede fari Matrix led, head-

Citroën C5 Aircross 2025: al via gli ordini della nuova versione Plug-In Hybrid 195 Automatico - In Hybrid 195 Automatico, con oltre 100 km di autonomia elettrica, ricarica veloce e prezzi a partire da 249 euro al mese.