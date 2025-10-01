Citroën C5 Aircross il suv francese diventa hi-tech e sostenibile

La seconda generazione di Citroën C5 Aircross si presenta come un suv diverso dal solito: robusto e muscoloso, ma al tempo stesso elegante e fluido nelle linee. È l’evoluzione di un modello che già aveva fatto del comfort la sua cifra distintiva e che ora punta ancora più in alto, con soluzioni tecnologiche, spazio da segmento superiore e motorizzazioni elettrificate. Design e presenza su strada. Il nuovo linguaggio stilistico Citroën trova nella C5 Aircross una delle sue espressioni più riuscite. Frontale deciso con firma luminosa Matrix LED, fiancata scolpita e proporzioni generose danno al SUV un carattere forte senza rinunciare all’aerodinamica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

