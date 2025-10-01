Citazioni da favole antiche la nuova mostra di Marco Utili nelle sale della Rocca di Forlimpopoli
Sabato 4 ottobre il fotografo forlimpopolese Marco Utili, dopo molti anni di lontananza dalla sua terra, inaugura la sua mostra fotografica “Citazioni da favole antiche”, allestita nelle sale della Rocca di Forlimpopoli. "Là dove finisce il sentiero, comincia il regno incantato", nelle poche. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: citazioni - favole
La Casetta delle favole - family care - facebook.com Vai su Facebook
A Montegiorgio il ’Canta Favole’ - Gianluca Lalli, pluripremiato a livello nazionale, offre ai più piccoli l'occasione unica di conoscere favole antiche e moderne, trasformandole in musica. ilrestodelcarlino.it scrive