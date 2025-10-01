Citazioni da favole antiche la nuova mostra di Marco Utili nelle sale della Rocca di Forlimpopoli

Forlitoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 4 ottobre il fotografo forlimpopolese Marco Utili, dopo molti anni di lontananza dalla sua terra, inaugura la sua mostra fotografica “Citazioni da favole antiche”, allestita nelle sale della Rocca di Forlimpopoli. "Là dove finisce il sentiero, comincia il regno incantato", nelle poche. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: citazioni - favole

A Montegiorgio il ’Canta Favole’ - Gianluca Lalli, pluripremiato a livello nazionale, offre ai più piccoli l'occasione unica di conoscere favole antiche e moderne, trasformandole in musica. ilrestodelcarlino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Citazioni Favole Antiche Nuova